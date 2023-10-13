Karamürsel'de İsrail'in Gazze saldırıları için gıyabi cenaze namazı kılındı

Karamürsel Merkez Camisi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gönüllü sivil toplum kuruluşları adına okunan bildiride, Gazze'deki olaylara dur demek ve Filistin halkına destek olmak amaçlandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Karamürsel'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karamürsel Merkez Camisi'nde cuma namazından sonra Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

Gıyabi cenaze namazının ardından Karamürsel'deki gönüllü sivil toplum kuruluşları adına okunan bildiride, Gazze'de yaşananlara "dur" demek, onurlu ve mazlum Filistinlilere destek olmak, Filistin halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırmak ve için bir araya gelindiği kaydedildi.