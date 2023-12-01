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Karaman'da Filistin için Hayır Çarşısı açıldı

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde Filistin için düzenlenen Hayır Çarşısı dualarla açıldı. Hayır Çarşısında satılan ürünlerin geliri Filistin'e gönderilecek.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Filistin için düzenlenen Hayır Çarşısı dualarla açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Ermenek Şubesi ile Ermenek İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Hayır Çarşısının açılışında konuşan Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, "Filistin'de yaklaşık kırk kilometrede ağır bir katliam, bir soykırım devam ediyor. Çok önemli bir sınavı da bütün İslam alemi olarak birlikte geçiyoruz. Devletler ve halklar Filistin'in yanında yer almaya çalışıyor. Ümit ediyoruz ki bu acılar bu sıkıntılar İslam aleminin ferahına vesile olur. Bu hayır çarşısının açılmasında emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

2 gün açık kalacak olan hayır çarşısında gıda ürünleri, giyim, hazır yemek ve hediyelik ürünlerin satışından elde edilecek olan para Filistin'e gönderilecek. Açılışa, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan'ın yanı sıra Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, ilçe kurum müdürleri ile müftülük personelleri ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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