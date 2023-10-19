Karadağ Hükümeti Filistin'e Yardım Gönderme Kararı Aldı

Karadağ hükümeti, Filistin'deki sivillere yardım gönderme kararı aldı. Başbakan Dritan Abazovic, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının talebini kabul ettiklerini ve Maliye Bakanlığı'nın görevlendirildiğini açıkladı. Abazovic, gıda, ilaç ve su sıkıntısı çeken sivillere yardım eli uzatmak istediklerini belirtti.

Karadağ hükümeti, Filistin halkına yardım gönderme kararı aldı.

Başbakan Dritan Abazovic, hükümet oturumunun ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki 40 sivil toplum kuruluşunun Filistin'deki sivillere yardım gönderilmesi noktasındaki talebini kabul ettiklerini belirterek, gereğinin yapılması için Maliye Bakanlığının görevlendirildiğini söyledi.

Filistin'de özellikle çocukların oldukça kötü durumda olduğunu belirten Abazovic, "Biz taraf tutmuyoruz. Barış politikası uyguluyoruz ve buna devam edeceğiz. Türkiye'deki depremde, Slovenya'daki selde ve Ukrayna'daki savaşta da yardımlar gönderdik." dedi.

Abazovic, gıda, ilaç ve su sıkıntısı çeken sivillere yardım eli uzatmak istediklerini aktararak, bölgeye bir an evvel barışın gelmesi temennisinde bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.