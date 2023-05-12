Karadağ heyeti Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüştü

Karadağ heyeti, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede tarım uygulamaları ve ortak projeler ele alındı.

Karadağ (Montenegro) heyeti, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Ahmet Aras, başkanlık makamında Montenegro'nun eski Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, eski Başbakan Eski Danışmanı Maida Gorcevic, Montenegro Akademija Znanja Başkanı Aleksandar Franeta, Danilovgrad Belediye Başkanı Aleksandar Grgurovic ve Başkan Yardımcısı Marija Radonjic, Danilovgrad Belediyesi Yerel Yönetim Organizasyonu Mülkiyet ve Yatırımlar Sekreterliği Başkanı Jovana Radulovic'i ağırladı.

Görüşmede, Montenegro'nun eski Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Stijovic, Bodrum Belediyesi'nin yaptığı başarılı tarım uygulamalarını büyük beğeniyle takip ettiklerini kaydederken Danilovgrad Belediye Başkanı Aleksandar Grgurovic, Danilovgrad Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında ortak projelerle ilişkilerin gelişmesini istediklerini söyledi.

Danilovgrad Belediyesi Yerel Yönetim Organizasyonu Mülkiyet ve Yatırımlar Sekreterliği Başkanı Radulovic ise Danilovgrad ile Bodrum'un benzer şehir yapılaşmasının olduğuna değindi.

Başkan Aras, AB İklim Değişikliği Adaptasyon Misyon Sözleşmesi ile Belediye Başkanları Sözleşmesi projelerinin çok kıymetli olduğuna işaret ederek Bodrum'da yaşama geçirilen projelerden de bahsetti.

Görüşme sonrası heyet, Etrim köyü, Bodrum Tohum Merkezi, Lavanta Bahçesi, Aspat Koyu ve Yalıkavak Marina gezisiyle Bodrum programını sonlandırdı.