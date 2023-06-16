Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesi mezunlarını uğurladı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Mehmet Fatih Medresesi, 12'nci dönem mezunlarını törenle uğurladı. Bu yıl Tuzi kentinde gerçekleştirilen programda mezun olan 73 öğrenciye diplomaları takdim edildi. Mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, mezun öğrencilere başarılar dileyerek, 'İslam kültür ve geleneği ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır.' dedi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Mehmet Fatih Medresesi, 12'nci dönem mezunlarını törenle uğurladı.

Bu yıl Tuzi kentinde gerçekleştirilen programda mezun olan 73 öğrenciye diplomaları takdim edildi.

Mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, mezun öğrencilere başarılar dileyerek, "İslam kültür ve geleneği ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic de medreseyi bitiren öğrencilerin Karadağ ve bölge üniversitelerin yeni öğrencileri olacağını söyleyerek, "Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti 'Oku!' diye başlar. Sevgili öğrenciler, ilerlediğiniz yolda eğitim ve okuma yoksa bilin ki o yolun sonu karanlıktır." diye konuştu.

Medrese Müdürü Amer Sukurica ise çocuklarına güvenen ailelere teşekkür ederek, başarı için zaman ve sabrın önemli olduğunu kaydetti.

Törene Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Admir Adrovic ile çok sayıda diplomat, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.