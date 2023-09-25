Karadağ'da Kosova savaş suçlusu Sırp yakalandı

Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu'nun (UNMIK) Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla, ülkede 1998-1999'da yaşanan savaşta savaş suçu işlediği gerekçesiyle aradığı Sırp vatandaşı, Karadağ'da gözaltına alındı.

Karadağ Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, UNMIK'in Interpol aracılığıyla, Kosova'da yaşanan savaşta savaş suçlarına karıştığı gerekçesiyle hakkında arama kararı çıkarttığı 61 yaşındaki Sırp'ın yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Plav ve Berane emniyet mensuplarınca gözaltına alındığı belirtilen Sırp hakkında, Bijelo Polje Mahkemesinin iadesi yapılmak üzere tutuklama kararı verdiği ifade edildi.

Kosova'daki savaş

Eski Yugoslavya'nın 1990'ların başında dağılmaya başlamasıyla Kosovalı Arnavutlar yükselen Sırp milliyetçiliğinden tedirgin oldu ve daha sonra ülkenin bağımsızlığında önemli rol oynayacak Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) temellerini attı.

Sırplar ile UÇK arasındaki çatışmalar 1998'de başlarken, Sırp askeri, polis ve paramiliter güçler Arnavutların yaşadığı birçok köyde çok sayıda sivil öldürdü.

Sırp güçlerinin Kosova'daki saldırıları, 1999'da 78 günlük operasyon sonucunda NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombalamasıyla son buldu ve Sırp güçleri Kosova'dan çekildi.

Savaşta 8 binden fazlası Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı öldü, 800 bine yakını Arnavut olmak üzere 1 milyonunun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı ise evlerini terk etti.

Kosova 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan burasını hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. İki ülke arasında Avrupa Birliği ara buluculuğunda diyalog süreci sürdürülüyor.