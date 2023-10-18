Karadağ'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi

Karadağ'ın Bijelo Polje kentinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi. Yüzlerce kişi Filistin bayraklarıyla kent merkezinde yürüdü ve İsrail'i protesto etti.

Karadağ'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı kentlerden Bijelo Polje'de, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Bijelo Polje İslam Birliği Meclisince organize edilen gösteriye katılan yüzlerce kişi Filistin bayraklarıyla kent merkezinde yürüdü.

Bijelo Polje Başimamı Enis Burdzovic, Filistin halkının yanında olduklarını ifade ederek, "Birçok devlet 'evet' dese de, biz İsrail'e, çocukları öldürmeye, hastaneleri bombalamaya 'hayır' diyoruz. Bizim siyasi partilerimizden bazıları siyonist rejime dayanışma açıklamaları yaparken, çocukların parçalanması karşısında neden kimse dayanışma göstermiyor?" diye konuştu.

Bijelo Polje'de yüzlerce kişi Filistin'e destek mesajları gönderirken, İsrail'i protesto ederek, ellerinde "Neden çocukları öldürüyorsunuz?" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.