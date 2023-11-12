Karadağ'da Filistin'e Destek Gösterisi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Podgoritsa'daki Hükümet Binası önünde toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Bağımsızlık Meydanı'na yürüdü.

Meydanda "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

Filistin ile Dayanışma Hareketi Derneğinden Jovan Mandic, burada yaptığı konuşmada, vatandaşları İsrail menşeli ürünleri boykot etmeye çağırdı.

Mandic, Karadağ Hükümetine İsrail'le güvenlik ve askeri alandaki işbirliklerini sonlandırma çağrısında bulunarak, Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Göstericilerden Maja Raicevic, insan hayatına önem verdiği için gösteriye katıldığını ifade ederek, " Gazze'de yaşananların medeniyetin yenilgisini temsil ettiğini" kaydetti.

Diğer bir gösterici Dzevdet Pepic ise "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına sesini yükselten herkes, şimdi de 'Çocuklara yönelik suçları ve soykırımı durdurun' diyebilmeli." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.