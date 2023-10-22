Karadağ'da Filistin'e Destek Gösterisi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda Hamas'ın üst düzey bir askeri yetkilisini öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak yazılı açıklamada, Hamas'ın roket ve topçu sistemi komutan yardımcısı ve merkezi bölgedeki roket atışlarını yönetmekten sorumlu Muhammed Katamiş'in öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Katamiş'in, "Gazze ile yaşanan savaşın her aşamasında Hamas'ın İsrail'e roket fırlatmasına yönelik planlama ve uygulamalarında önemli bir unsur" olduğu belirtildi.

Katamiş'in ölüm iddiasına ilişkin Hamas'tan bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanını 16. gününde sürdürüyor.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.