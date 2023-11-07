Karadağ, 2030'dan Önce AB'ye Katılmayı Umuyor

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da yaptığı açıklamada ülkesinin 2030'dan önce Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasını umduğunu ve hükümetinin bu hedefe bağlı olduğunu söyledi.

LÜBLİYANA, 7 Kasım (Xinhua) -- Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, ziyarette bulunduğu Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da yaptığı açıklamada ülkesinin 2030'dan önce Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasını umduğunu ve hükümetinin bu hedefe bağlı olduğunu söyledi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile Pazartesi günü ortak bir basın toplantısı düzenleyen Milatovic, Karadağ'ın AB üyeliğinin tüm Batı Balkanlar bölgesi için olumlu bir sinyal olacağını, zira AB genişleme sürecinin hala canlı olduğunu göstereceğini söyledi.

Karadağ'ın AB üyeliği arayışına desteğini dile getiren Musar ise iki ülkenin, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Batı Balkanlar Siber Kapasite Merkezi ve Letonya'daki NATO misyonunda işbirliği yapan güvenlik ortakları olduğunu söyledi.

Halihazırda AB üyeliğine aday ülkeler Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova ve Türkiye. Slovenya 2004 yılında AB'ye katılırken birlik, son genişleme sürecinde 2013 yılında Hırvatistan'ı da bünyesine katmıştı.