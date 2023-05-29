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Karaçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Karaçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Dünya Haberleri

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi kutlandı. Cemaat-i İslami Partisi tarafından Türkiye ile dayanışma göstermek adına, partinin Karaçi'deki il başkanlığı önünde düzenlenen kutlama etkinliğine yüzlerce Pakistanlı katıldı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi kutlandı.

Cemaat-i İslami Partisi tarafından Türkiye ile dayanışma göstermek adına, partinin Karaçi'deki il başkanlığı önünde düzenlenen kutlama etkinliğine yüzlerce Pakistanlı katıldı.

Burada toplanan Pakistanlılar, Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Kutlamalara katılan Pakistanlılar, Türkiye ve Erdoğan lehine sloganlar atarken, alanda kurulan dev ekrandan Erdoğan'ın konuşmalarına yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Karaçi Dünya Haberler

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