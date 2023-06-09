Karabük'te Ukraynalı Anne ve Kızı Müslüman Oldu

Karabük'te yaşayan Ukraynalı anne ve kızı, Müslüman oldu. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Liubov Maksymenko ve kızı Alona Alekseienko için ihtida töreni düzenlendi.

Karabük'te yaşayan Ukraynalı anne ve kızı, Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Liubov Maksymenko ve kızı Alona Alekseienko için ihtida töreni düzenlendi.

Törende, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından anne ve kızına, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi.

Ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan anne "Safiye", kızı da "Melek" ismini aldı.

Dua edilmesinin ardından anne ve kızına, "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim edildi.