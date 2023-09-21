Karabük'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Geren köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarp ve kayalık bölgede başlayan yangına havadan 2 helikopterle müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.
Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
KARABÜK - Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp bölgede başlayan yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre Karabük'Ün Ovacık ilçesine bağlı Geren Köyü ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde orman yangını çıktı. Kayalık ve sarp bölgede başlayan yangın sonrası Karabük'te bulunan yangın söndürme helikopteri ile Kastamonu'dan gelen helikopterlerle yangına havadan müdahale edilirken bölgeye 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 56'sı yangın söndürme işçisi olmak üzere 85 kişi bölgeye sevk edildi.