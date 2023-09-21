Karabük'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Geren köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarp ve kayalık bölgede başlayan yangına havadan 2 helikopterle müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.