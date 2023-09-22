Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 13,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında13 hektar alan zarar gördü.

Ovacık ilçesindeki ormanda dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Havadan helikopterle karadan ise arazöz ve iş makineleriyle orman ekipleri yangına müdahale etti. Dik ve engebeli arazide etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınına 43 araçla müdahale edildiğini belirterek, "Yangının ilk 2 saatinde helikopterlerimiz yoğun şekilde müdahale ettiler. Havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale ettiler. Yangın kontrol altında diyebiliriz. Sadece kayalık bir bölüm var, arkadaşlarımız orayı da kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yerleşim yerlerine sirayet eden yangınımız yok. Yangında yaklaşık 13 hektarlık alanımız zarar gördü. Örtü şeklinde başlayan yangın kısmen yer yer tepe yangınına dönüştü. Bundan sonraki aşamalarda artık soğutma çalışmalarına devam ederek tamamen söndürme noktasında arkadaşlarımız çalışmalara devam edecek" diye konuştu.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.