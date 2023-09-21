Karabük'te devam eden orman yangınına karadan müdahale ediliyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Yavuz, havanın kararmasıyla helikopterle söndürme çalışmalarına ara verildiğini ifade ederek şunları söyledi: "Yaklaşık saat 16.30 civarında gelen ihbar üzerine Ovacık ilçemiz Abdullar köyü Saitler Mahallesinde başlayan yangına öncelikle karadan müdahale edildi. Ardından 2 helikopterimiz hava kararana kadar havadan müdahale etti. Fakat havanın kararması nedeniyle onlar çekildiler. Şu anda karadan müdahale ediliyor. 29 civarında iş makinemiz ve arazözümüz müdahale ediyor. Fakat arazinin dik ve engebeli yapısı nedeniyle zaman zaman güçlükler oluşuyor. İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlarız. Sevindirici olan taraf can kaybımızın olmaması. Yangın bölgemiz yerleşim bölgesine çok yakın bir yerde değil, tahliyeyi gerektirecek bir konu da değil. Şu anda orman işletme ekiplerimiz, belediyelerimizin özel idaremizin tüm araç ve gereçleri burada sahada. Kontrollü bir şekilde arkadaşlarımız yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İlerleyen saatlerde belli olur diye düşünüyorum. Biraz daha zaman geçtikten sonra yangının etkilediği alanları net bir şekilde ifade edebiliriz." (DHA)