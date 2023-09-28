Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Karabağ'dan Ermenistan'a geçenlerin sayısı 65 bini geçti.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Ermeni ayrılıkçılar silah bırakmıştı. Bu gelişmelerin ardından bölgede yaşayan Ermeni siviller, Ermenistan'a dönmek için Dağlık Karabağ-Kornidzor sınır hattında geçişe devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, dün akşam Ermenistan'a ulaşan sivillerin sayısının 53 bin olduğunu açıkladı. Baghdasaryan, sabah saatleri itibariyle bu sayının 65 bini geçtiğini aktardı.

25 otobüs sınır hattında

Erivan Belediyesi başta olmak üzere Ermenistan'a bağlı sınır kentlerinin idareleri, sınır bölgelerine otobüs tahsis etmeye devam ediyor. Erivan Belediyesi bugün 25 otobüsün sınır hattındaki Kornidzor'a gönderildiği duyururken Ermenistan Sağlık Bakanlığı'nın da özellikle hastanelerde tedavi görenlerin tahliyesi için ayrıca hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Ermenilere güvenli geçiş sağlanmıştı

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül'de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan, yasadışı Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra, bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açarak Ermenilerin güvenli bir şekilde geçişini sağlamıştı. - ERİVAN