- Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplar teslim oldu

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarının yerel saatle 13.00'ten itibaren durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov yaptığı açıklamada, Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barış gücü birliği aracılığıyla yaptığı çağrı dikkate alınarak, yerel saat 13.00'te terörle mücadele operasyonlarının durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirdi. Anlaşmaya göre, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupları silahlarını teslim ederek Rus barış gücünün kontrolündeki bölgelerden çıkarılacağını belirten Eyvazov, "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Karabağ'dan çıkarılması sürecinde tüm silahlar ve askeri ekipmanlarını teslim edecek. Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Karabağ'dan çıkarılma süreci Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülecek" ifadelerini kullandı.

"Ateş açılmadan teslim olmalarına izin verildi"

Operasyonlarda Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait 90'dan fazla mevziinin kontrol altına alındığını ve büyük miktarda askeri ganimetin ele geçirildiğini belirten Eyvazov, "Teslim olmak isteyen Ermeni silahlı gruplarının üyelerine ise gerekli şartlar oluşturuldu. Onlara ateş açılmadı ve teslim olmalarına izin verildi" açıklamasını yaptı.

Karabağ'daki Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle bir toplantı düzenlenecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan'ın teklifi üzerine, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına dayalı olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle bir görüşme düzenleneceğini duyurdu. Görüşmenin, 21 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın Yevlah kentinde yapılacağı kaydedildi.