Karabağ'daki Rus Barış Gücü, yasa dışı Ermeni güçlerin silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladığını duyurdu

Rus Barış Gücü, yasa dışı Ermeni güçlerin silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladığını ve mevzilerini terk ettiklerini açıkladı. Bugüne kadar 800'den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi.