Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar 2024'te çekilecek

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçılar, Rus barış güçlerinin arabuluculuğuyla varılan anlaşma gereğince 1 Ocak 2024 itibariyle bölgeden çekileceklerini kabul etti.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde kendilerini 'Artaskh Cumhuriyeti' olarak adlandıran ve Azerbaycan tarafından tanınmayan Ermeni ayrılıkçılardan oluşan grubun, Rus barış güçleri arabuluculuğuyla varılan anlaşma gereğince 1 Ocak 2024 itibariyle bölgeden çekilecekleri ifade edildi.

Karabağ bölgesinde Ermeni ayrılıkçılardan oluşan sözde cumhuriyetin lideri Samvel Şahramyan'ın bölgeden çekilmelerini öngören kararı kabul ettiği bildirildi. Rus barış güçlerinin arabuluculuğu yoluyla Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcileriyle varılan anlaşmaya göre, silahsız askeri personel ve malları da dahil olmak üzere Karabağ halkının araçlarıyla Laçin Koridoru'ndan serbest geçişlerinin sağlanacağı belirtildi.

Yapılan anlaşmada, şu maddeler yer aldı:

"1 Ocak 2024'ten itibaren Artsakh Cumhuriyeti'ne bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilmeli ve 'cumhuriyetin' varlığı sona ermelidir.

Cumhuriyet dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere Karabağ halkı, yaşama olanağı konusunda özgür ve bireysel bir karar verebilmek için 'emir' yürürlüğe girdikten sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarını öğrenmelidir"