Karabağ'daki anti-terör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ'daki iki günlük anti-terör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü duyurdu.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada "Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen başarılı yerel anti-terör önlemleri sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği tamamen yeniden tesis edildi.

192 Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri, yerel terörle mücadele önlemleri sırasında şehit düştü. Şehit olan askerlerin 180'i Savunma Bakanlığı, 12'si ise İçişleri Bakanlığı mensubudur. Şehitlerden biri de sivildir.

11 kişinin kimliği, Adli Tıp Uzmanlığı tarafından yapılacak adli genetik incelemelerin ardından belirlenecek. Aynı zamanda, yerel terörle mücadele önlemleri sonucunda 511 askeri personel ve 1 sivil yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.