- Karabağ'da yakıt deposu patlamasında can kaybı 125'e yükseldi

HANKENDİ - Azerbaycan'ın Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 125'e yükseldi.

Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Ermenistan Sağlık Bakanı Anait Avanesyan yaptığı açıklamada, patlamadaki can kaybının 20'den 125'e yükseldiğini bildirdi. Patlamada hayatını kaybeden 125 kişinin naaşlarının Ermenistan'a getirildiğini belirten Avanesyan, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Dün Hankendi'deki patlamada ilk belirlemelere göre 290 kişinin yaralandığı açıklanmış, yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtilmişti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın meydana geldiği Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki yakıt deposunda çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü bildirildi.