Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dikildi
Karabağ'daki Ağdere şehrinin merkezinde bir grup Azerbaycan askeri tarafından Azerbaycan bayrağı dikildi. Askerler, Ermeni rejiminin simgesini indirerek Azerbaycan bayrağını astı ve 'Karabağ Azerbaycan'dır' sloganı attı.
Karabağ'daki Ağdere şehrinin merkezinde Azerbaycan bayrağı dikildi.
Sosyal medyada, bir grup Azerbaycan askerinin Karabağ'daki Ağdere şehrinin merkezindeki bir idari binaya Azerbaycan bayrağı diktiğine yönelik görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, askerlerin sözde Ermeni rejiminin simgesini idari binadan indirdiği ve Azerbaycan bayrağını astığı görülüyor. Azerbaycan askerleri daha sonra hep birlikte "Karabağ Azerbaycan'dır" şeklinde slogan atıyor.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.