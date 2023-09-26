Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dikildi

Karabağ'daki Ağdere şehrinin merkezinde bir grup Azerbaycan askeri tarafından Azerbaycan bayrağı dikildi. Askerler, Ermeni rejiminin simgesini indirerek Azerbaycan bayrağını astı ve 'Karabağ Azerbaycan'dır' sloganı attı.