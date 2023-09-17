Karabağ'a taşımaların eş zamanlı yapılması konusunda anlaşma sağlandı

Karabağ'da insani yardım malzemelerinin taşınması için Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak kullanılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Karabağ'a taşımaların Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yollarından eş zamanlı olarak yapılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Hankendi ofisi ile Karabağ'daki Rus Barış Güçleri Komutanlığı arasında insani yardım malzemelerinin Laçın yolu ile Ağdam-Hankendi yolu üzerinden taşınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmaya göre Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi ile Azerbaycan ve Ermenistan'a giden Laçın-Hankendi yolu ve Ağdam-Hankendi yolu, Karabağ'a yapılacak taşımalar için eş zamanlı olarak kullanılacak. Ürünlerin taşınması ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin araçları ile yapılacak.

Azerbaycan, 1 Eylül'de Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin aracılığıyla taşımalara açılmasını kabul etmişti. Ancak Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni rejim bu süreci uzatıyordu. Bu güzergahların eş zamanlı olarak kullanılması ise Azerbaycan tarafından teklif edilmişti. - BAKÜ