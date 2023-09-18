Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine gıda ve insani yardım malzemelerinin Laçın-Hankendi yolu ile Ağdam-Hankendi yolu üzerinden eş zamanlı olarak taşınmasına başlandı.

- Karabağ'a insani yardım tırlarının geçişi başladı

BAKÜ - Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine gıda ve insani yardım malzemelerinin Laçın-Hankendi yolu ile Ağdam-Hankendi yolu üzerinden eş zamanlı olarak taşınmasına başlandı.

Azerbaycan'da gıda ve ilaç taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin insani yardım tırlarının Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yollarından eş zamanlı olarak geçişi sağlandı. Yerel saatle 07.00'den itibaren gerekli kontroller ve gümrük kontrolleri yapılan ICRC'nin tırları gıda ve ilaç gibi insani yardım malzemelerini Hankendi'de yaşayan Ermenilere ulaştırdı.

Öte yandan, Azerbaycan Kızılayı'nın Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton un yüklü 2 yardım tırı da 29 Ağustos'tan bu yana Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletilmeye devam ederken, tırların geçişi Karabağ'daki Ermenilerin sözde yönetimince engelleniyor.

Azerbaycan, 1 Eylül'de Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin aracılığıyla taşımalara açılmasını teklif ve kabul etmişti. Ancak, Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni rejim bu süreci uzatıyordu. Dün ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Hankendi ofisi ile Karabağ'daki Rus Barış Güçleri Komutanlığı arasında insani yardım malzemelerinin Laçın-Hankendi yolu ile Ağdam-Hankendi yolu üzerinden taşınması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.