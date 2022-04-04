Kandahar'da Yardım Amaçlı İftar Sofrası Kuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kandahar'da Yardım Amaçlı İftar Sofrası Kuruldu

Xinhua - Dünya
 - Güncelleme:
Kandahar'da Yardım Amaçlı İftar Sofrası Kuruldu

KANDAHAR, 4 Nisan (Xinhua) — Afganistan'ın Kandahar kentinde Ramazan dolayısıyla düzenlenen bir yardım etkinliği kapsamında kurulan iftar sofrasında insanlar oruçlarını açmayı bekliyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)

KANDAHAR, 4 Nisan (Xinhua) — Afganistan'ın Kandahar kentinde Ramazan dolayısıyla düzenlenen bir yardım etkinliği kapsamında kurulan iftar sofrasında insanlar oruçlarını açmayı bekliyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Afganistan, Kandahar, 4 Nisan, Nisan, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title