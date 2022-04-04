Kandahar'da Yardım Amaçlı İftar Sofrası Kuruldu
Xinhua - Dünya
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KANDAHAR, 4 Nisan (Xinhua) — Afganistan'ın Kandahar kentinde Ramazan dolayısıyla düzenlenen bir yardım etkinliği kapsamında kurulan iftar sofrasında insanlar oruçlarını açmayı bekliyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)
KANDAHAR, 4 Nisan (Xinhua) — Afganistan'ın Kandahar kentinde Ramazan dolayısıyla düzenlenen bir yardım etkinliği kapsamında kurulan iftar sofrasında insanlar oruçlarını açmayı bekliyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)
Xinhua / Dünya