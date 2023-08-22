Kanarya Adaları'ndaki Yangında 13 Bin Kişi Tahliye Edildi

İspanya'ya bağlı özerk topluluk Kanarya Adaları'ndaki yangının kontrol alınma çalışmaları devam ederken 13 bin 19 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Kanarya Adaları Birinci Bakanı Fernando Clavijo, Tenerife Adası'ndaki yangının kasten çıkartıldığını vurguladı.

Tenerife Adası'nda geçen hafta başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken yetkililer dün itibariyle 13 bin 19 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Kanarya Adaları Birinci Bakanı Fernando Clavijo, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada yangının kasten çıkartıldığını duyurdu. İtfaiye yetkilileri, orman yangınlarının Tenerife'de bulunan 11 belediyeyi etkilendiğini ve 13 bin hektardan fazla ormanlık alanının yandığını kaydetti. Adanın bazı bölgelerindeki yangınların kontrol altına alındığı belirtildi.