Kanarya Adaları'na Son 24 Saatte 739 Düzensiz Göçmen Geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saatte 739 düzensiz göçmenin geldiği, 2'sinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti, düzensiz göçmen akına karşı merkezi hükümetten önlem ve daha fazla kaynak talep ediyor.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saatte 739 düzensiz göçmenin geldiği, 2'sinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Acil Müdahale ekiplerinden basına yapılan açıklamalarda, Kanarya Adaları grubundan El Hierro'ya son 24 saatte en az dört bot veya tekneyle toplamda 739 düzensiz göçmenin geldiği ve aralarında bebek, çocuk ile kadınların da olduğu belirtildi.

Yetkililer, düzensiz göçmenlerden en az 2'sinin öldüğünü, Tenerife Adası'na sevk edilen 390'u arasından 13'ünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak Kanarya Adaları'na ekim ayında 15 binden fazla düzensiz göçmen geldi.

İçişleri Bakanlığının rakamlarına göre, yıl başından bu yana Kanarya Adaları'na 31 bin 686 düzensiz göçmen ulaştı.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti, düzensiz göçmen akına karşı merkezi hükümetten önlem ve daha fazla kaynak talep ediyor.