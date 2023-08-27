Kanarya Adaları'na Son 24 Saatte 514 Düzensiz Göçmen Geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saat içinde beş bot ile 514 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi. Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısında ağustos ayında artış yaşandı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saat içinde beş bot ile 514 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, dün akşam iki botla 106, bu sabah da üç botla 408 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na geldiği kaydedildi.

Kanarya Adaları grubundan El Hierro, Büyük Kanarya ve Fuerteventura adalarına gelen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen haberde, tamamının Güney Sahra ülkelerinden olduğu açıklanan düzensiz göçmenlerin, bölgedeki sosyal barınma tesislerine götürüldükleri belirtildi.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya düzensiz göçmen akımında son yıllarda en çok kullanılan güzergah olan Kanarya Adaları'na bu yıl içinde gelen düzensiz göçmen sayısında az da olsa bir düşüş gözlenmesine karşın bu veri ağustos ayında değişti.

Sadece ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 80'e yakın artışla 3 binden fazla düzensiz göçmen Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na geldi.