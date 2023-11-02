Kanarya Adaları'na geçen ay düzensiz göçmen sayısı 15 bin 503

İspanya İçişleri Bakanlığı, Kanarya Adaları'na geçen ay Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmen sayısını, 15 bin 503 olarak açıkladı. Bölgede 31 bin 678 düzensiz göçmenin geldiği 2006'daki krize benzer bir durum yaşanırken bu yılki sayının daha fazla olacağı öngörülüyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Kanarya Adaları'na geçen ay Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmen sayısını, 15 bin 503 olarak açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim döneminde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları kıyılarına 30 bin 479 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi. Bu sayının 15 bin 503'ünün, ekim ayında geldiği kaydedildi.

Bölgede 31 bin 678 düzensiz göçmenin geldiği 2006'daki krize benzer bir durum yaşanırken bu yılki sayının daha fazla olacağı öngörülüyor.

El Hierro, Lanzarote ve Tenerife adaları başta olmak üzere ekimde rekor sayıda düzensiz göçmen alan Kanarya Adaları'na geçen ay düzensiz göçmenleri taşıyan toplam 447 bot veya teknenin geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ekim ayında en az 27 düzensiz göçmen yolculuk sırasında öldü

Ekimde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte kötü hava koşullarından ötürü en az 27 kişinin yolculuk sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerde reşit olmayan ve ebeveynsiz seyahat eden çocukların sayısında da artış olduğu bildirildi.

Ebeveynsiz çocuk sayısı 4 bin 700'ü aştı

Kanarya Adaları Özerk Yönetim Hükümeti Sosyal Refah Bakanı Candeleria Delgado, bölgede reşit olmayan, ebeveynsiz çocuk sayısının 4 bin 700'ü aştığını ve bunların ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar yaşadıklarını duyurdu.

İspanya Göç Bakanlığı, Kanarya Adaları'ndaki düzensiz göçmen çocukların bakım ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için yıl içinde bugüne kadar 75 milyon avroluk yardım yaptıklarını açıkladı.