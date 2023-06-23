Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akını sürüyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları açıklarında 21 Haziran'da yaşanan ve 39 kişinin öldüğü varsayılan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması olayına rağmen Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru göç trafiği sürüyor. Kanarya Adaları özerk yönetimine bağlı Sahil Güvenlik kurumu, son 36 saat içinde üç ayrı tekneyle toplam 233 düzensiz göçmenin geldiğini açıkladı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları açıklarında 21 Haziran'da yaşanan ve 39 kişinin öldüğü varsayılan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması olayına rağmen Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru göç trafiği sürüyor.

Kanarya Adaları özerk yönetimine bağlı Sahil Güvenlik kurumu, son 36 saat içinde üç ayrı tekneyle toplam 233 düzensiz göçmenin geldiğini açıkladı.

El Hierro, Gran Canaria ve Lanzarote adalarının kıyılarına 121, 59 ve 53 kişilik gruplar halinde gelen düzensiz göçmenlerden 20'sinin kadın, 5'inin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan 21 Haziran'da Kanarya Adaları'nın yaklaşık 80 mil açığında yaşanan, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması olayıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Batan teknede bulunanlardan 24'ü kurtarılırken, diğerlerinden sadece 2'sinin cesetlerine ulaşılmış, 37 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Kurtarma çalışmaları Fas ve İspanya ekiplerinin işbirliğinde yürütülse de Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşu (STK), düzensiz göçmenlerin durumuyla ilgili Fas ve İspanyol makamlarının önceden bilgilendirildiğini ancak geç hareket edildiğini savundu.

İspanyol STK'nin sözcülerinden Helena Maleno, basına yaptığı açıklamada, denizde yaşanan düzensiz göçmen dramında İspanya ve Fas'ın "sorumsuzluğunun ve ihmalinin bulunduğunu" öne sürerek, "Göçmenler, Rabat ile Madrid arasındaki kara sularında çıkarların ve jeostratejik müzakerelerin insafına bırakılıyor." diye konuştu.