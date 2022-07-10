Kanada, yaptırıma takılan Kuzey Akım 1 türbinini gaz kesilmesin diye Almanya'ya gönderecek

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı, bugün açıklama yaparak yaptırıma takılan Kuzey Akım 1 türbinini Almanya'ya iade edeceğini belirtti. Siemens Kanada'nın tamir ettiği türbin, Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı bakımı için kullanılacaktı ancak savaş sebebiyle yaptırımlara takılmıştı. Rusya'nın Gazprom şirketi ise türbinin gelmemesini gerekçe göstererek Avrupa'ya gaz akışını yüzde 40'a indirmişti.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson bugün bir basın açıklaması yayınlayarak, " Kanada, Siemens Kanada'ya onarılan Nord Stream 1 türbinlerinin Almanya'ya iade edilmesine izin vermesi için zaman sınırlı ve iptal edilebilir bir izin verecek" dedi. Siemens Kanada tarafından tamir edilen türbin, Montreal kentinde bulunuyordu ve Kuzey Akım 1 boru hattında kullanılmak üzere önce Almanya'ya sonra Rusya'ya gönderilecekken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında uygulanan yaptırımlara takılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya