Kanada Savunma Bakanı Asya-Pasifik'te İstikrar ve Dengeyi Hedefliyor

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Asya-Pasifik bölgesinde istikrar ve dengeyi hedeflediklerini söyledi. Anand, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Asya-Pasifik bölgesinde istikrar ve dengeyi hedeflediklerini söyledi.

Anand, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda, "İstikrarlı ve Dengeli bir Asya-Pasifik İnşa Etme" konulu oturumda konuştu.

Asya-Pasifik bölgesinin Kanada için önemine işaret eden Anand, "Pasifik kıyımız 25 bin kilometre uzunluğunda. En önemli 13 ticari ortağımızdan 6'sı bu bölgede yer alıyor." dedi.

Anand, uluslararası hukuk kuralları ve barışın hüküm sürmesi için bölgesel aktörlere üzerlerine düşeni yapmaları çağrısında bulundu.

Güney Kore ve Japonya ile yeni fırsatlar hedeflediklerini vurgulayan Anand, bunun yanında Çin'in "yıkıcı ve uluslararası hukuka aykırı davranışlarda bulunduğunu" dile getirdi.

Anand, Kanada'nın işbirliği arayışı içinde olduğunu belirterek, küresel sorunlara çözüm bulabilmek için Çin ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kanada Savunma Bakanı, Asya-Pasifik bölgesinde istikrarı ve dengeyi hedeflediklerini söyledi.

Kanada'nın daha önce bölgede barış ve güvenliği sağlamak için 750 milyon dolar harcadığını hatırlatan Anand, bölgede konuşlanan savaş gemisi sayısını 2'den 3'e çıkaracaklarını bildirdi.

Anand, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Vietnam gibi bölge ülkeleriyle işbirliğini artırmak istediklerini kaydetti.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, yarın sona erecek.

Bu yıl 20. gerçekleştirilen ve Asya-Pasifik bölgesinde jeopolitik rekabet ve savunma dinamiklerinin yeniden şekillendiği döneme denk gelen foruma, Asya-Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkeden hükümet yetkilisi, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.