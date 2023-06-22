Kanada sahil güvenliği Titanik enkazındaki kayıp su altı aracını arıyor

Kanada sahil güvenliği, Titanik enkazına giderken kaybolan Titan adlı su altı aracını aramak için su altında arama yapacak uzaktan kumandalı araç (ROV) gönderdi. ABD Sahil Güvenliği de arama çalışmalarına katılıyor.

Titan aracını arama çalışmalarına liderlik eden ABD Sahil Güvenliği, Kanada sahil güvenliğine ait Horizon Arctic adlı geminin bir adet ROV gönderdiğini ve insansız aracın okyanus zemine ulaşarak arama çalışmalarına başladığını ifade etti. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, çalışmalara katılan Fransız L'Atalante'nin başka bir ROV'u suya indirdiğini kaydetti. Öte yandan sahip olduğu ROV ile Titanik enkazının dijital haritasını çıkartan Magellan adlı kuruma ait ROV'un da arama çalışmalarına katılacağı belirtildi.