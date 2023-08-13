Kanada'nın Abbotsford kentinde 2023 Uluslararası Hava Gösterisi düzenlendi

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Abbotsford kentinde düzenlenen 2023 Abbotsford Uluslararası Hava Gösterisi sırasında gökyüzünde gösteri uçuşu yapan Kanada hava kuvvetlerinin askeri akrobasi ekibi Snowbirds, 12 Ağustos 2023. Kanada'nın en büyük hava gösterilerinden biri olan 2023 Abbotsford Uluslararası Hava Gösterisi, 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılıyor.