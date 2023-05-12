Kanada İsrail-Filistin gerginliği konusunda açıklama yaptı
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Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin gerginliği konusunda yaptığı açıklamada, 'Kanada ayrıca İsrail'e roket atılmasını kınamakta ve İsrail'in insan hakları ve uluslararası insani hukuka uygun olarak güvenliğini terör saldırılarına karşı savunma hakkının yanında yer almaktadır' ifadelerini kullandı.
Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail- Filistin gerginliği konusunda yaptığı açıklamada, "Kanada ayrıca İsrail'e roket atılmasını kınamakta ve İsrail'in insan hakları ve uluslararası insani hukuka uygun olarak güvenliğini terör saldırılarına karşı savunma hakkının yanında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
İsrail ile Filistin arasında tırmanan gerginliğe ilişkin Kanada Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kanada, İsrail ile Gazze arasındaki gerilimden derin endişe duyuyor ve İsrail ve Filistin halklarının barış içinde, güvenlik, onurlu ve korkusuz yaşama hakları konusunda kararlı bir şekilde yanında duruyor. Gazze'de ve İsrail'de, Gazze'deki çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülüyüz. Tüm siviller korunmalı ve uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Kanada ayrıca İsrail'e roket atılmasını kınamakta ve İsrail'in, insan hakları ve uluslararası insani hukuka uygun olarak güvenliğini terör saldırılarına karşı savunma hakkının yanında yer almaktadır. Kanada, daha fazla sivil can kaybını önlemek için sakinlik ve derhal gerilimi azaltma çağrısında bulunuyor. Tüm tarafları şiddeti tırmandırabilecek ve barış umutlarını baltalayabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."