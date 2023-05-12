Kanada İsrail-Filistin gerginliği konusunda açıklama yaptı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin gerginliği konusunda yaptığı açıklamada, 'Kanada ayrıca İsrail'e roket atılmasını kınamakta ve İsrail'in insan hakları ve uluslararası insani hukuka uygun olarak güvenliğini terör saldırılarına karşı savunma hakkının yanında yer almaktadır' ifadelerini kullandı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail- Filistin gerginliği konusunda yaptığı açıklamada, "Kanada ayrıca İsrail'e roket atılmasını kınamakta ve İsrail'in insan hakları ve uluslararası insani hukuka uygun olarak güvenliğini terör saldırılarına karşı savunma hakkının yanında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistin arasında tırmanan gerginliğe ilişkin Kanada Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: