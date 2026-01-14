Kanada'dan vatandaşlarına İran uyarısı

KANADA, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, İran'a seyahat uyarısının en yüksek seviyede olduğu bildirildi. Açıklamada, İran geneline yayılan gösteriler, bölgedeki gerilim ve gözaltına alınma riski nedeniyle bu ülkeye seyahatten kaçınılması gerektiği belirtildi. İran'daki Kanadalılara ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, İran'da kısıtlı düzeyde konsolosluk hizmetlerinin verilebildiği kaydedildi.