Sih Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın cinayetinin ardından iki ülke arasında başlayan diplomatik kriz sonrasında Kanada, Hindistan'dan 41 diplomatını geri çekti.

Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından iki ülke arası gerginlik hızla arttı. Kanada, 10 Ekim'e kadar yaklaşık 41 diplomatını geri çekmesini istediğini söyleyen Hindistan'dan, dün 41 diplomatı aileleriyle birlikte çekti. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, birçok Kanadalı diplomatın Hindistan'dan çekildiğin doğrulayarak, 21 diplomatın hala ülkede olduğunu ancak görevde olmadıklarını dile getirdi. Bakan Joly, alınan bu kararla özellikle Bangalore, Mumbai ve Chandigarh'daki yüz yüze çalışmalara ara verileceğini söyledi. Yetkililer, bu hizmetlerin ne zaman devam edeceğine dair bir tarih bildirmedi. Ayrıca, Kanadalı yetkililer yaşananları "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller, personel sayısının azaltılmasının göçmenlik başvurularının işlemlerinin daha uzun sürebileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Hindistan'daki KLF lideri ve aynı zamanda Kanada vatandaşı olan 45 yaşındaki Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'nın British Colombia eyaletinde maskeli kişiler tarafından aracında öldürülmüştü. Örgüt, 1987 yılından bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik misyonlara gerçekleştirdiği saldırılarla bilinirken, örgütün lideri Nijjar ise Hindistan tarafından terörist listesine eklenmişti.

Nijjar, Hindistan'da terörist listesine eklenmişti

Örgüt, 1987 yılından bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik misyonlara gerçekleştirdiği saldırılarla bilinirken, örgütün lideri Nijjar ise Hindistan tarafından terörist listesine eklenmişti. - YENİ DELHİ