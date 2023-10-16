Kanada Dışişleri Bakanı Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolly, Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına, ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Jolly, X sosyal medya hesabından, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından bölgede meydana gelen güvenlik gelişmeleri hakkında bir açıklama yaptı.

"Gazze, Batı Şeria ve İsrail'de kriz yaşanırken, bölgenin güvenlik durumunun çok gelgitli hale geldiğini" ifade eden Kanadalı Bakan, Lübnan'da yaşayan vatandaşlarının da "henüz ticari uçuşlar mevcutken ülkeden ayrılmayı göz önünde bulundurmaları" gerektiğini kaydetti.