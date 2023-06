Kanada'daki Orman Yangınlarından Yükselen Duman New York'a Kadar Yayıldı

Kanada'nın kuzeydoğu bölgelerinde devam eden orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'nin New York şehrine kadar yayıldı. Gökyüzünün sarıya dönmesiyle birlikte kalp ve solunum rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması istendi.

Kanada'da devam eden orman yangınlarından yükselen duman, ABD'nin New York şehrine kadar yayıldı. Gökyüzünün rengi sarıya dönerken, kalp ve solunum rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması istendi.

Kanada'nın kuzeydoğu bölgelerinde haftalardır devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Yangınlardan yükselen dumanlar Ontario ve Quebec semalarını kaplarken, ABD'nin en kalabalık şehri New York'a kadar yayıldı. New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanından yapılan açıklamada 5 bölgede hava kalitesinin kötüleştiği belirtilerek sağlık uyarısı yapıldı. Kalp ve solunum rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması istendi. Ayrıca okullardaki tüm açık hava etkinlikleri iptal edildi. Dumanın çoğunun Kanada'nın Quebec eyaletindeki yangınlardan kaynaklandığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Hava koşullarının yarın öğleden sonra ve akşam daha da kötüleşmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelinde 423 orman yangını devam ederken, 246'sı kontrolden çıktı. Yangınların çoğunun Quebec'te olduğu belirtildi. - NEW YORK