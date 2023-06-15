Kanada'daki Orman Yangınlarından Kaynaklanan Duman ABD'nin Minnesota Eyaletinde Hava Kalitesini Düşürdü

Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD'nin Minnesota eyaletine ulaşmasının ardından St. Paul kenti, ülkenin hava kalitesi 'en düşük' bölgesi haline geldi. ABD hükümetinin endeksine göre, 'kırmızı' seviyeye ulaşan hava kirliliğinin özellikle çocuklar, yaşlılar, astım hastaları, diyabet ve kalp hastalığı bulunanlar için tehlikeli olduğu belirtildi.

Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD'nin Minnesota eyaletine ulaşmasının ardından St. Paul kenti, ülkenin hava kalitesi "en düşük" bölgesi haline geldi.

Star Tribune adlı yerel gazeteye konuşan Minnesota Eyaleti Kirlilik Denetleme Ajansından (MPCA) Nick Witcraft, dumanın bölgede neredeyse "en kötü" seviyeye ulaştığını söyledi.

ABD hükümetinin endeksine göre, "kırmızı" seviyeye ulaşan hava kirliliğinin özellikle çocuklar, yaşlılar, astım hastaları, diyabet ve kalp hastalığı bulunanlar için tehlikeli olduğu belirtildi.

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, St. Paul'daki kirliliğin, hava kalitesi endeksinde 500 üzerinden 256'ya çıktığını ve kentin ABD'nin hava kalitesi "en düşük" bölgesi haline geldiğini bildirdi. Endekse göre, sayı büyüdükçe hava kirliliği artıyor.

St. Paul'da bütün spor etkinlikleri iptal edilirken, Minneapolis'te ise açık hava etkinlikleri askıya alındı.

Yetkililer, göz, burun ve boğazı tahriş edebilen, kalp ve akciğerleri etkileyerek nefes almayı zorlaştıran dumandaki küçük parçacıkların solunmasından kaçınılmasını ve açık hava aktivitelerinin sınırlandırılmasını öneriyor.

Yetkililer, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD'ye ulaşması üzerine, dışarı çıkılmaması ve pencerelerin kapalı tutulması uyarısı yapmıştı.