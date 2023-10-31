- Kanada'da trafik kazası görsel şölene dönüştü

VANCOUVER - Kanada'nın British Colombia eyaletinde bir kamyon, havai fişek taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kamyonetteki hava fişeklerin patlamasıyla görsel şölen yaşandı.

Kanada'nın British Colombia eyaletindeki otoyolda bir kamyon, havai fişek taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki havai fişekler patladı, otoyolda renkli görüntüler ortaya çıktı. Otoyol, havai fişekler durana kadar yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı. Havai fişeklerin toplam değerinin 100 bin dolar olduğu belirtilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.