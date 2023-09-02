Kanada'da Şüpheli Çocuk ve Bebek Mezarları Bulundu

Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki eski bir yatılı okulda 79 şüpheli çocuk mezarı ve 14 potansiyel bebek mezarı bulundu. English River First Nation şefi Jenny Wolverine, daha fazla mezarın olabileceğini belirtti.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinin Beauval kentinde şüpheli çocuk ve bebek mezarlarını işaretlemek üzere yere yerleştirilen oyuncaklar ve pembe bayraklar görülüyor, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Li Haitao/Xinhua)

Jenny Wolverine, "Bu nihai bir sayı değil. Üzülerek söylüyorum ki muhtemelen daha fazlası da var" dedi.

OTTAWA, 2 Eylül (Xinhua) -- CTV News'in Salı günkü haberine göre, bir yerli topluluğu, Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki eski bir yatılı okulda 79 şüpheli çocuk mezarı ve 14 potansiyel bebek mezarı buldu.

English River First Nation şefi Jenny Wolverine, Salı günü Kanada'nın orta kesimindeki Saskatchewan'ın başkenti Saskatoon'da düzenlenen bir basın toplantısında "Bu nihai bir sayı değil. Üzülerek söylüyorum ki muhtemelen daha fazlası da var" dedi.

Wolverine, "Ne bekleyeceğimizden ve ne bulacağımızdan emin değildik. Ancak öğrencilere yapılan muamele ve evlerine hiç dönmeyen öğrenciler hakkında nesiller boyunca paylaşılan hikayeleri biliyorduk" dedi.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinin Beauval kentinde şüpheli çocuk ve bebek mezarlarını işaretlemek üzere yere yerleştirilen oyuncaklar ve pembe bayraklar görülüyor, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Li Haitao/Xinhua)

Habere göre English River şefi, federal ve eyalet yönetimlerine First Nation'ın arama çalışmaları için kaynak sağlama çağrısında bulundu.

English River'ın Ağustos 2021'de eski Beauval Kızılderili Yerleşim Okulu'nun bulunduğu bölgede, yere penetre radar kullanarak arama çalışmalarına başladığı belirtilen raporda, araştırma ekibinin aramanın ikinci aşamasına geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

Regina Üniversitesi'ne göre Beauval Kızılderili Yerleşim Okulu ilk olarak 1860 yılında kuruldu ve 100 yıldan fazla bir süre faaliyet gösterdi. CTV News'in haberine göre, 2013 yılında okulun eski bir yatakhane sorumlusu 1959 ve 1967 yılları arasında küçük yaştaki erkek çocuklarına yönelik saldırılar nedeniyle ahlaksız saldırı ve ağır ahlaksız saldırı suçlarından hüküm giydi.