Kanada'da şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde kaybolan 4 kişiden 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları ise kayıp olan bir gencin bulunması için devam ediyor.