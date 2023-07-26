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Kanada'da şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 3 kişinin cesedine ulaşıldı

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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde kaybolan 4 kişiden 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları ise kayıp olan bir gencin bulunması için devam ediyor.

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde kaybolan 4 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

BBC'nin haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), yolculuk sırasında arabanın sele kapılması sonucu haber alınamayan aynı araçtaki 2 çocuğun cesedinin bulunduğunu duyurdu

Polis, açıklamasında, söz konusu sellerde kaybolan başka bir araçtaki 52 yaşındaki bir adamın da cesedinin bulunduğunu ancak aynı araçtaki gencin ise hala kayıp olduğuna işaret etti.

Yetkililer, kayıp genç için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kanada'daki seller

Bölgede, 21 Temmuz'da etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur nedeniyle 80 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmiş ve eyaletin bazı yerlerinde acil durum ilan edilmişti.

Ülkenin bazı bölgelerine normalde 3 ayda düşen yağmurun 24 saatte yağdığı belirtilmişti.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri'nden, eyaletin doğu bölgesinde şiddetli yağışların 30 Temmuz'a kadar devam edebileceği uyarısı yapılmıştı.

Sellerde 2'si çocuk 4 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

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Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Dünya

Kanada Dünya Haberler

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