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Kanada'da Şiddetli Orman Yangınlarına Karşı Eşi Benzeri Görülmemiş Savaş

Kanada'da Şiddetli Orman Yangınlarına Karşı Eşi Benzeri Görülmemiş Savaş

Dünya Haberleri

Kanada'da 3,6 milyon hektardan fazla alanın yandığı, 20.000'den fazla kişinin tahliye edildiği ve yarısı kontrolden çıktığı düşünülen en az 400 yangının halen aktif olduğu açıklandı.

Orman Yangınları Kanada'yı SardıBritish Columbia Orman Yangınları Hizmetleri tarafından sağlanan tarihsiz hava fotoğrafında, Kanada'nın British Columbia eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde çıkan orman yangınları görülüyor, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BRITISH COLUMBIA, 10 Haziran (Xinhua) -- 3,6 milyon hektardan fazla alanın yandığı, 20.000'den fazla kişinin tahliye edildiği ve yarısı kontrolden çıktığı düşünülen en az 400 yangının halen aktif olduğu Kanada'da, Acil Durum Hazırlığı Bakanı Bill Blair tarafından Çarşamba günü açıklanan bir dizi şaşırtıcı rakam, ülkenin şiddetli orman yangınlarına karşı eşi benzeri görülmemiş bir savaşla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Kanada Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezi, Cuma günü Kanada'da 10 yeni orman yangını çıktığını ve bu yıl ülkede çıkan toplam orman yangını sayısının 2.405'e ulaştığını açıkladı.

Orman Yangınları Kanada'yı SardıBritish Columbia Orman Yangınları Hizmetleri tarafından sağlanan tarihsiz hava fotoğrafında, Kanada'nın British Columbia eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde çıkan orman yangınları görülüyor, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Orman Yangınları Kanada'yı SardıBritish Columbia Orman Yangınları Hizmetleri tarafından sağlanan tarihsiz hava fotoğrafında, Kanada'nın British Columbia eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde çıkan orman yangınları görülüyor, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Orman Yangınları Kanada'yı SardıBritish Columbia Orman Yangınları Hizmetleri tarafından sağlanan tarihsiz hava fotoğrafında, Kanada'nın British Columbia eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde çıkan orman yangınları görülüyor, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Orman Yangınları Kanada'yı SardıBritish Columbia Orman Yangınları Hizmetleri tarafından sağlanan tarihsiz hava fotoğrafında, Kanada'nın British Columbia eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde çıkan orman yangınları görülüyor, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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