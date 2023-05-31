Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle Bölge Tahliye Ediliyor

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde orman yangınlarının yayılmasının ardından yetkililer, bölgenin tahliye edilmesi talimatını verdi. Alevlerin hızla ilerlediği bölgede 16 binden fazla insanın tahliye edildiği ve yaklaşık 200 evin hasara uğradığı kaydedildi.

- Kanada'da orman yangınlarının yaşandığı bölge tahliye ediliyor

NOVA SCOTIA - Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde orman yangınlarının yayılmasının ardından yetkililer, bölgenin tahliye edilmesi talimatını verdi.

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin Halifax kentinde başlayan orman yangınları hızla yayılmaya devam ediyor. Kanadalı yetkililer, Nova Scotia eyaletinde yer alan Bedford'ta dumanların daha da yükselmesinin ardından yangının büyümesi ve amonyak sızıntısı ihtimaline karşı bölge halkının tahliye edilmeleri talimatını verdi. Alevlerin hızla ilerlediği bölgede 16 binden fazla insanın tahliye edildiği ve yaklaşık 200 evin hasara uğradığı kaydedildi.

Kanada'nın Alberta eyaletinde bu ayın başında çıkan yangın nedeniyle binlerce insan evlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ülkenin New Brunswick eyaletinde de bu hafta sonu yangın nedeniyle yaklaşık 400 ev tahliye edilmişti. Ülkede yangınlar nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanırken, yaklaşık 18 bin insan yangından etkilenmişti.