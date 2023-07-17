Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 10 Milyon Hektar Alan Küle Döndü

Kanada'da devam eden orman yangınları sonucunda 10 milyon hektar alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle can kaybı da yaşanırken, ABD'de de hava kirliliği arttı.

Kanada'da 883 alanda devam eden orman yangınları nedeniyle 10 milyon hektar alan küle döndü.

Kanada'da orman yangınları etkisini arttırırken can kaybı de yükseliyor. Kanada Kurumlar Arası Orman Yangınları Merkezi, ülke genelinde yaklaşık 580'i kontrolden çıkan 883 aktif yangınla mücadele edildiğini 10 milyon hektar alanın da küle döndüğünü duyurdu. Bugün ise 15 noktada daha yangın çıktığı bildirildi.

Ülkede orman yangınları ile mücadele ederken can kaybı sayısı da 2'ye yükseldi. British Columbia bölgesine bağlı Revelstoke kasabasında yangınları söndürmek için mücadele veren itfaiye erinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. İtfaiye erinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Fort Liard bölgesinde bir itfaiye erinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, can kaybı karşısında çok üzgün olduğunu ifade ederek, ailesine başsağlığı diledi.

Kanada'nın British Columbia bölgesinde 19 yaşındaki bir itfaiye görevlisi yangınlara müdahale ederken hayatını kaybetmişti.

Kanada'daki yangınlar ABD'de hava kirliliğine neden oldu

Kanada'da geniş bir alanda etkili olan orman yangınları ABD'de de hava kirliliğine neden oldu. ABD'de 11 eyalette hava kirliliğinin arttığı ifade edilirken, Montana'dan to New York'a yaklaşık 60 milyon kişinin hava kirliliğine maruz kaldığı ve görüş mesafesinde de düşüş yaşandığı açıklandı. Hava kalitesinin "sağlıksız" olarak ölçüldüğü bildirildi. - OTTAWA