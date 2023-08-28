Kanada'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki McDougall nehri civarında orman yangınlarına müdahale sürüyor. Ülke genelinde 376 farklı noktada orman yangını devam ediyor ve 1 Mart 2023'ten bu yana 148 bin kilometrekare alan yanmış durumda.

Kanada'da Britanya Kolumbiyası eyaletinde McDougall nehri civarında orman yangınlarına müdahale sürüyor. Eyalet genelinde an itibarıyla 376 farklı noktada orman yangınının sürdüğü bildirildi. Ayrıca 1 Mart 2023'ten bu yana ülke genelindeki orman yangınlarında 148 bin kilometrekare alanın yandığı aktarıldı.

Kanada, 1 Mart 2023'ten bu yana orman yangınlarıyla aralıklı olarak mücadele ediyor. Britanya Kolumbiyası eyaletinin güneyinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ise hala sürüyor. 26 Ağustos itibarıyla ülke genelinde 5 bin 937 farklı noktada orman yangını çıktığı, 148 bin kilometrekare alanın yandığı ve 7 Temmuz 2023 itibarıyla 155 bin 856 kişinin orman yangınları nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı.