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Kanada'da Ordu Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Görevlendirildi

Kanada'da Ordu Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Görevlendirildi

Dünya Haberleri

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde devam eden orman yangınlarının söndürülebilmesi için ordu personeli görevlendirildi. Yangınlarla mücadele sürerken, köprü çöktü ve yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde devam eden orman yangınlarının söndürülebilmesi için ordu personeli görevlendirildi.

Kanada'nın güneydoğusundaki Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'ta yerleşim yerlerine ulaşan yangınlarla mücadele sürüyor. Günlerdir devam eden söndürme çalışmalarına yardım amacıyla ordu görevlendirildi. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair yaptığı açıklamada, bölgeye gönderilen askerlerin itfaiye ekiplerine destek olacağını ve takviye ekipman sağlayacağını belirtti. Blair, "İtfaiye olağanüstü bir iş çıkarıyor ama açıkçası yardıma ihtiyaçları var. Rahatlamaya ve ek kaynaklara ihtiyaçları var" dedi.

Köprü çöktü

Şu ana kadar yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, alevlerin sıçradığı Clyde River ile Port Clyde bölgesini birbirine bağlayan köprü ise altındaki desteklerin yanması sonucu çöktü.

Ayrıca batıdaki Alberta eyaletinde devam eden 61 orman yangınından da 16'sının kontrolden çıktığı aktarıldı. - HALIFAX

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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