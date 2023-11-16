Kanada'da Müslüman ailesine saldıran şüpheli birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulundu

Kanada'da 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürerek 4 kişiyi öldüren Nathaniel Veltman, birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

CBC News'in haberine göre, Windsor'daki mahkemede 12 üyeli jürinin bugünkü duruşmada nihai karara varması yaklaşık 6 saati buldu.

Mahkeme, Ontario eyaletine bağlı London kentinde aracını kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren ve 4 kişinin ölümüne neden olan Veltman'ın birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu olduğuna karar verdi.

Duruşmayı mahkeme salonunda takip eden Kanada'daki bazı Müslüman topluluk üyeleri, kararın ardından göz yaşlarına boğuldu.

Kanada'daki Müslüman karşıtı saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

22 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

London polisi, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Federal savcı Sarah Shaikh, 11 Eylül'deki duruşmada, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarıyla yargılanan Veltman'ın kamyonetini doğrudan Müslüman ailenin üzerine sürmeden önce saldırısını üç ay boyunca planladığını ve kendisinin "beyaz milliyetçiliğinden" ilham alarak hareket ettiğini belirtmişti.