Kanada'da Müslüman ailesine saldıran saldırgan yargılanıyor

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde Müslüman bir ailenin üzerine aracını sürerek 4 kişinin ölümüne neden olan saldırganın yargılanması başladı. Saldırgan, birinci derece cinayet, cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarıyla karşı karşıya.

Kanada'da kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin 4 üyesini, aracını üzerlerine sürerek öldüren saldırgan hakim karşısına çıktı.

Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren ve 4'ünün ölümüne neden olan Nathaniel Veltman'ın yargılanması başladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, duruşmanın yerinin değiştirilerek Windsor Ontario'ya alındığı ancak yayın yasağı nedeniyle değişikliğin sebebinin bilinmediği kaydedildi.

Üç ay sürmesi beklenen davada jüri seçiminin bugün başladığı aktarıldı.

Veltman dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kanada'daki Müslüman karşıtı saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

London Polisi, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.